Organisator Park Open na steekincident: 'We laten ons festival niet afpakken'

ARNHEM - ,,Domme pech!’’ Zo omschrijft organisator Thijs Bisschops het steekincident op 'zijn' festival Park Open in het Sonsbeekpark in Arnhem. ,,Natuurlijk ben ik geschrokken, maar gelukkig is er geen verband tussen het festival en het incident.’’

Bisschops is opgelucht dat het goed gaat met de slachtoffers. ,,Ik heb begrepen dat ze vrij snel het ziekenhuis hebben verlaten. Wat de aanleiding is van het steekincident weet ik niet. Het gebeurde nadat het festival was afgelopen’’, zegt Bisschops.

Schuilen

In de nazit van het optreden begon het licht te regenen. Vanwege die regen wilden de twee Arnhemse slachtoffers (39 en 44 jaar) aan het eind van de zondagmiddag gaan schuilen onder de bomen. Nog op de trappen van de Ronde Weide waar het festival wordt gehouden liep de 24-jarige Arnhemse verdachte op de twee mannen af en stak hen in arm en borst. De slachtoffers hebben zondagavond na behandeling het ziekenhuis verlaten. De politie kon kort daarna de man op de Eusebiusbuitensingel aangehouden. Hij had het mes nog bij zich.

Paniek

,,Een groot deel van het publiek heeft van het incident niets meegekregen. Van paniek was nooit sprake. Ook niet bij de overwegend jonge groep vrijwilligers. Zij hebben goed gehandeld’’, zegt Bisschops.

Invloed