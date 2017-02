Oud-balletdanser uit Rusland start crêperie in Arnhem

ARNHEM - Vasily Glück was ooit balletdanser in de Sovjet-unie. Nu is hij net begonnen met het bakken van smakelijke Franse flensjes in Crêperie Bon Appétit in de Stadskiosk op het Velperplein in Arnhem.