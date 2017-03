Oud-burgemeester Krikke laat op valreep glas-in-loodraam na in Arnhem

,,Ik had het al veel eerder willen doen, maar het eerste ontwerp was niet helemaal je van het. Daarna is het bij mij in het vergeethoekje terechtgekomen”, bekende Krikke ten overstaan van het voltallige college van Arnhem, inclusief waarnemend burgemeester Boele Staal.

Even daarvoor was ze snel nog even het bordes van het Duivelshuis opgelopen. Voor het oppikken van een zonnestraaltje en een laatste blik van boven over de Markt. ,,Mooi geworden”, luidde haar oordeel over het plein voor het provinciehuis. Natuurlijk zwaaide ze ook nog even. En ja, er werd terug gezwaaid door de voorbijgangers op straat.

Nieuwe klus

Krikke (55) heeft zin in haar nieuwe klus. Overmorgen wordt ze in Den Haag geïnstalleerd als de eerste vrouwelijke burgemeester van de Hofstad. ,,Ik kijk er ontzettend naar uit. Of het goed gaat komen met mij in Den Haag? Laat ik het zo zeggen: ik voel geen extra druk of spanning.”

Bescheiden

Manlief blijft, met hond, voorlopig in Arnhem. Ook om het huis in het Spijkerkwartier verkoopklaar te maken. Krikke zelf heeft haar kleine pied à terre in Den Haag inmiddels ingeruild voor een iets minder klein appartement. ,,Nog steeds heel bescheiden. Maar ik kan nu wel bezoek ontvangen.”

Traditie

Het glas-in-loodraam dat Krikke nalaat, is al de zeventiende in een lange traditie die begon in 1808 met burgemeester Gaymans. Qua kleur en vorm wijkt ze behoorlijk van haar voorgangers af. Geen klassieke voorstelling of wapenschild, maar iets dat het midden houdt tussen een bloem en een sieraad. ,,De kunstenaars Ruud-Jan Kokke en Petra Hartman hebben het ontworpen. Ik heb alleen een beetje mee mogen schuiven.”