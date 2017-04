Oud-raadslid Bert Geurtz wil PVV graag adviseren

ARNHEM - Oud-gemeenteraadslid Bert Geurtz uit Arnhem wil de PVV graag adviseren bij het opzetten van een afdeling in de Gelderse hoofdstad. ,,Als mevrouw Faber van de Provinciale Staten-fractie van de PVV me belt of Wilders zelf wil ik hen best helpen’’, onthult hij. ,,Ze hebben me al eens eerder gebeld.’’