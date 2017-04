Oud-wethouder 'met het vlinderdasje' Bert Slingenberg van Arnhem overleden

Koningsdag: geen bvo’tjes voor Arnhemse feestvierders

16:47 ARNHEM/ NIJMEGEN - Oranje kleren klaargelegd? Check. Genoeg geld gepind? Check. Biertje voor onderweg? Dat hangt er maar vanaf in welke stad je woont. Arnhemse feestvierders kunnen hun bvo’tjes maar beter vroeg in huis halen, want in de binnenstad geldt tijdens Koningsnacht en -dag een verbod op de verkoop van alcohol in supermarkten.