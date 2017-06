Oude beuken Schelmseweg wijken voor nieuwe

EO-Jongerendag 2017 in Arnhem: 'Liefde wint van angst'

10 juni ARNHEM - 'Liefde wint van angst'. Dat is de conclusie die de Evangelische Omroepp trekt na de 43ste EO-Jongerendag in GelreDome in Arnhem, zaterdag. Thema was dit jaar 'Fear not', wees niet bang.