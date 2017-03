Ouders voor rechter na gruwelijke mishandeling Arnhemse Lisa (5)

Zo zou het meisje naakt in de kou zijn gezet, kreeg ze peper in haar ogen gewreven en werd een prop papier in haar mond gestopt.

Vragen

Vader spoorloos

Begin januari kwam de kwestie ook al eens voor, maar werd toen aangehouden. De zichtbaar aangedane en verwarde moeder had geen advocaat in de arm genomen, waarna de rechtbank het verstandiger achtte de zaak op een later moment inhoudelijk te bespreken. Dat zou vandaag moeten gebeuren. Van de vader, die ook gedagvaard is, ontbreekt al tijden ieder spoor. Het is maar zeer de vraag of hij vandaag wel in de rechtbank verschijnt.