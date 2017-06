'Penningmeester Rijnstad Vocaaltheater verduisterde geld'

Openluchtmuseum op zoek naar Nora het NOM-meisje

16 juni ARNHEM - Het Nederlands Openluchtmuseum is op zoek naar Nora Olga Marijke Bouwman, die op 15 november 1944 in het museum is geboren. Haar ouders waren er geëvacueerd na de Slag om Arnhem. Als Nora wil, mag ze in september in de Arnhemse brasserie Dudok een foto-expositie openen die aan de geëvacueerden is gewijd.