Politie maakt met getrokken pistolen einde aan schoolruzie in Arnhem

Een tijdelijk museum in Arnhem zit er niet in

12:52 ARNHEM - Geen enkel gebouw in de Arnhemse binnenstad is gemakkelijk geschikt te maken als tijdelijke huisvesting voor Museum Arnhem. Dat zegt directeur Saskia Bak. Het bericht van dinsdag dat het museum twee jaar dicht gaat, heeft tot ontsteltenis geleid. Maar er is ook begrip.