Politie ziet verband tussen schietpartijen in Malburgen

Allerlaatste Paasconcerten, Arnhems oudste popfestival

13:15 ARNHEM - Arnhems oudste popfestival houdt op te bestaan. Met de 42e editie op zondagavond 16 april komt er een einde aan de Paasconcerten in Popcentrum Jacobiberg. Dat sluit immers in juni de deuren en gaat op in een Arnhems popcluster.