Politie zoekt getuige op scooter in zaak hotelmoord Arnhem

ARNHEM - De politie is op zoek naar een man, die donderdagavond rond 19.30 uur op zijn scooter vanaf de Patersstraat over de Jansbuitensingel in Arnhem reed. Hij weet als cruciale getuige mogelijk meer over het overlijden van twee mensen, die werden gevonden in het voormalige Hotel Rembrandt aan de Patersstraat.