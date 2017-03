Politiechef: opkomstcijfers politie zijn vertekend

In vergelijking met steden is de politie opvallend vaak te laat op het platteland. Hoe kan dat?

,,In de stad zijn veel incidenten en dan is het logisch dat de politie daar permanent aanwezig is. Hierdoor zijn we bij een spoedgeval zeer snel ter plaatse, vaak binnen 3 tot 5 minuten. Op het platteland ligt dat anders. Daar is minder politie omdat er ook veel minder incidenten zijn. Neem een gemeente als Ommen. Daar waren vorig jaar 194 spoedmeldingen. Dat is er nog geen één per dag.’’



Daar heeft een inwoner van het platteland geen boodschap aan. Die wil ook dat de politie in een noodgeval op tijd is.

,,Klopt helemaal. Maar als we de 90-procentnorm op het platteland willen halen, moeten we het aantal politie-eenheden in die gebieden verdubbelen. En dat zou betekenen dat we bijvoorbeeld minder wijkagenten kunnen inzetten. Dat is de andere kant van de medaille. Daarom kijken we met gemeenten altijd samen naar wat redelijk is. Er moet een goede balans zijn.’’