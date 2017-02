Man neergestoken in Arnhemse wijk Kronenburg

9:20 ARNHEM - Een man is vrijdagmorgen gewond geraakt bij een steekincident op het Croydonplein in de Arnhemse wijk Kronenburg. Dat meldt de politie. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De dader is op de vlucht geslagen.