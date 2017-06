Prinses Laurentien op hoge hakken door de Arnhemse modder?

update Politie: monteur zette ontvoering na overval in scène met handlanger

16:25 DOETINCHEM/ VARSSEVELD/ AALTEN - De ontvoering van een storingsmonteur op donderdag 23 maart op de rondweg bij Varsseveld is volgens de politie in scène gezet. De 37-jarige monteur uit Arnhem is aangehouden, samen met een tweede 37-jarige man, ook uit Arnhem. De twee worden verdacht van het beroven van een geldautomaat in Aalten op dezelfde dag.