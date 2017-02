ARNHEM - Een tegenvaller voor tegenstanders van windmolens: de provincie Gelderland is verplicht in grote delen van de provincie mee te werken aan de bouw van windmolens als bedrijven daar om vragen.

Gedeputeerde Jan-Jacob van Dijk (CDA) baalt van die uitkomst van een juridisch onderzoek. Hij wil wel degelijk dat er windmolens komen, maar hij wil die alleen bouwen in samenspraak met omwonenden. De verplichting geldt niet voor de bebouwde kommen, natuurgebieden en een laagvliegroute in de Achterhoek.

Verzet

Van Dijk denkt dat het van bovenaf opleggen van windmolens niet werkt. Hij verwijst naar de situatie in De Bijvanck in Angerlo, waar een plan voor vier windmolens wel op die manier tot stand komt. Dat heeft geleid tot grote verdeeldheid onder de bewoners en veel verzet. Van Dijk wil niet dat er in Gelderland nog meer Angerlo's komen.

Geen 'nee' meer

Toch is de kans daarop groter geworden. De huisadvocaat van de provincie stelt na een juridisch onderzoek dat provincies mee moeten werken als bedrijven zich tot hen richten. Dat kunnen bedrijven doen als een gemeente niet wil meewerken. Van Dijk dacht tot dusver dat hij nee kon zeggen als er genoeg windmolenplannen in Gelderland bestaan. Die plannen zijn er: in 2020 moeten er 70 tot 80 grote windmolens staan, genoeg voor 230,5 megawatt.

Quote Als mensen geen windmolens willen, wat dan wel? Biovergisters? Zonnepanelen? Jan-Jacob van Dijk

De huisadvocaat stelt echter dat de provincie altijd mee moet werken en een inpassingsplan moet maken, waarmee een gemeente overruled wordt. Van Dijk is niet blij met het extra wapen dat hij zo in handen krijgt om windmolens mogelijk te maken. ,,Het maakt mijn werk juist lastiger. Iedereen in Gelderland krijgt te maken met de overgang naar duurzame energie. We moeten die overgang samen maken. Als mensen geen windmolens willen, vraag ik: wat dan wel? Biovergisters? Zonnepanelen? Die vraag kan ik niet stellen als mensen weten dat ik uiteindelijk mee moet werken aan windmolens.''

Draagvlak

Van Dijk zegt dat hij draagvlak onder de bevolking van groot belang vindt. ,,Dat betekent niet dat ik wacht tot de laatste tegenstander overtuigd is. Maar ik weet wel dat het met onwillige honden is het slecht hazen vangen is.''

Van Dijk gaat met andere gedeputeerden aan de Tweede Kamer vragen om de wet te wijzigen en de verplichting tot meewerken te schrappen.