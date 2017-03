PVV: verlaag boete Vitesse voor koop GelreDome

Vitesse wil het stadion graag kopen maar kan dat alleen als het een boete betaalt van 11,3 miljoen. Bij de bouw van het stadion, twintig jaar geleden, heeft de provincie Gelderland de boete in een kettingbeding laten vastleggen. De clausule is opgesteld om te verzekeren dat het stadion multifunctioneel blijft, een functie voor de hele regio heeft en de naam GelreDome behoudt.

Lager bedrag

De PVV diende woensdag tijdens de vergadering van provinciale staten een motie in met dit plan. Gedeputeerde Jan Markink kondigde aan snel met een voorstel over de kwestie te komen. Het bedrag van 6,8 miljoen zegt volgens hem niet zoveel. „Het gaat vooral om de voorwaarden die eronder liggen. Ik wil weten wat de garanties zijn dat het stadion multifunctioneel in gebruik blijft.”