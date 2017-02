Raad Arnhem neemt afstand van Kamergotchi-tweet wethouder

Bibliotheek Veluwezoom heeft meer leden dankzij scholen

10:43 RENKUM/RHEDEN/VELP - Door samen te werken met scholen in de regio stijgt het aantal jeugdleden van Bibliotheek Veluwezoom met 5 procent. De organisatie die actief is in de gemeenten Rheden en Renkum heeft vooral in Velp meer jeugdleden erbij gekregen.