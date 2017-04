Raad wil niets weten van sluiting Arnhemse tippelzone

Dit jaar zijn er nog maar negen vergunningen verstrekt aan de vrouwen. Reden voor wethouder Anja Haga van de ChristenUnie (CU) na te denken over sluiting van de veilige werkplek voor de straatprostituees. Maar van de meermansfracties is alleen coalitiepartij CU voor het stopzetten van de zone. De overige fracties zijn bang dat de vrouwen in de illegaliteit verdwijnen. Dat willen ze hoe dan ook voorkomen. Alleen het CDA is hier niet bang voor. De fractie wil de tippelzone wel openhouden. GroenLinks wacht op een definitief voorstel van Haga, die al bekend heeft gemaakt dat sluiting een serieuze optie is.