Ralph (5) uit Arnhem slikte een xtc-pilletje

Moe, was Ralph. Doodmoe. In de struiken van het speeltuintje aan de Arnhemse Zuringstraat in Malburgen Oost zocht de 5-jarige kleuter een plekje om lekker te gaan slapen. Zo trof een verschrikte vader René Engelaar zijn zoon afgelopen maandagavond aan. ,,Ik haalde hem op uit de speeltuin omdat hij naar bed moest. Ineens zag ik een ander jongetje op zijn fiets rijden. Ik schrok me een ongeluk’’, vertelt Engelaar.

Bloedheet

Het is dat Ralph nog net even zijn hoofd oprichtte, anders had zijn vader faliekant over hem heen gekeken. ,,Ik heb hem achterop de fiets gezet en een vriendje heeft zijn fiets naar huis gereden. Hij viel elke keer bijna weg. Thuis heb ik 112 gebeld’’, zegt Engelaar. ,,Hij was bloedheet, dus ik heb hem eerst helemaal uitgekleed, maar dat hielp niet. Korte tijd later hoorde ik de ambulance al en heb ik Ralph meteen naar buiten gedragen.’’

Antigif

Een infuus met antigif zette de aanval in tegen de chemische troep in het kleine lichaam. Met succes. Vader en zoon beleefden een onrustige nacht. René Engelaar: ,,Ik had het er toch wel moeite mee, moet ik eerlijk bekennen. Je schrikt enorm. Dinsdagmorgen heel vroeg gaf Ralph nog een keer over. Daarna knapte hij langzaam op.’’

Na bijna een dag in het ziekenhuis te hebben gelegen, wilde Ralph wel weer naar huis. Hij lacht als hij zijn naam hoort en steekt zijn duim op.

Snoepje

,,De toxicoloog denkt dat hij mogelijk xtc heeft geslikt. Ralph vertelde dat hij een snoepje had gehad van een ander jongetje, die waarschijnlijk ook niet heeft geweten wat hij uitdeelde. Die pillen met die verschillende figuurtjes zien er tegenwoordig uit als snoep’’, vertelt vader René. ,,Daarom wil ik dit verhaal vertellen. Om mensen te waarschuwen. Mogelijk hebben meer kinderen die snoepjes gehad. Ralph vertelde dat een ander kind het snoepje had uitgespuugd.’’

Onderzoek

De politie heeft onderzoek gedaan daarna de xtc. Enkele agenten met een drugshond hebben gezocht naar xtc-pillen. ,,Of het om drugs gaat of medicijnen weten we niet zeker. We hebben in de wijk en rond het speeltuintje geen pillen aangetroffen’’, zegt een woordvoerder van de politie.