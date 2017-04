Randstedeling weet Arnhem beter te vinden

Van de 1.462 woningen die vorig jaar in Arnhem werden verkocht, ging 5,4 procent naar mensen uit de Randstad. In 2015 (1.062 verkochte woningen) lag hun aandeel op 1,6 procent, in 2014 (799 verkopen) op 1,7 procent en in 2013 (561 verkopen) op 3,7 procent.​ Kopers uit de Randstad komen uit steden als Amsterdam, Almere, Den Haag, Rotterdam, Utrecht en Amersfoort.

Kopers vanuit de Randstad tellen meer geld voor een huis neer dan Arnhemmers. Die betaalden in 2016 gemiddeld 204.000 euro voor een huis op een andere locatie in de stad. Rotterdammers trokken gemiddeld 304.750 euro uit, Amsterdammers 275.000 euro, Utrechters 223.000 euro en Hagenaren 225.000 euro. Ook in voorgaande jaren gingen Randstedelingen voor duurdere huizen dan de Arnhemmers zelf, zo blijkt uit de cijfers.

Mensen lokken

De gemeente Arnhem wil meer mensen naar de stad lokken, onder meer vanuit de Randstad. Het gaat met name om welgestelden die zich een huis van boven de 5 ton kunnen permitteren. Op 14 plekken in het Arnhemse groen zouden voor deze doelgroep zo'n 250 woningen moeten worden gebouwd.

Het aantal huizenkopers dat zich van buiten de Stadsregio Arnhem-Nijmegen op de Arnhemse woningmarkt begaf, lag vorig jaar op 10,7 procent. Dat is 1 à 2 procent meer dan in voorgaande jaren. Onder hen zijn kopers uit steden als Apeldoorn, Zwolle, Breda, Drachten, Enschede, Eindhoven en Den Bosch.

Arnhem-Noord populair