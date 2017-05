Rapper Amine verliest kort geding: geen rectificatie

Sindsdien ontving de rapper doodsbedreigingen. EenVandaag zette de fout eerder al recht, maar deed dat tijdens de eindtune waardoor er volgens Elghasyry geen sprake van een duidelijke rectificatie was. Via een kort geding eiste hij dat EenVandaag de fout alsnog zou herstellen. ,,EenVandaag moet voor zijn 1,4 miljoen kijkers laten zien dat ik geen IS-terrorist ben’’, aldus Elghasyry.



Bodemprocedure

De rechtbank in Lelystad was het met de rapper eens dat EenVandaag onvoldoende had gedaan om de suggestie dat de Arnhemmer jihadist zou zijn weg te nemen. Maar de rectificatie die EenVandaag op 24 maart heeft gedaan acht de rechtbank toch voldoende. Ook al had de rechter van die uitzending geen kennis genomen. Elghasyry reageert vol ongeloof op de uitspraak. ,,Ik laat het hier niet bij zitten.’’ Hij overweegt een bodemprocedure te beginnen om de geleden schade, zoals minder aanvragen voor optredens, terug te vorderen.