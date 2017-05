Ratelband woedend over stoelen op marktplein: 'Ondernemertje-pesten!'

,,Het lijkt wel of de gemeente geen rekening met ons heeft gehouden’’, zegt standwerker Michel Kolendijk. Hij heeft zijn stand op vier gaten staan, waar enkele uren eerder nog een stoel stond.



De gemeente beaamt dat er sprake is van een misverstand. ,,Deze week hebben we het straatmeubilair geplaatst ter verfraaiing van het plein'', zegt een woordvoerder. ,,Ze hebben er geen rekening mee gehouden met de doorgang voor de marktkooplieden. We gaan nu bekijken waar we de stoelen en banken kunnen neer zetten zonder dat ze iemand in de weg staan.’’