Rechter: Geen cel voor moeder is in belang mishandelde Lisa

NIJMEGEN - Het is in het belang van de inmiddels 5-jarige Lisa uit Arnhem dat haar moeder niet de cel in hoeft. Dat stelt de rechtbank van Arnhem woensdagmiddag in een persverklaring. De moeder is, samen met haar ex-vriend, door de rechtbank schuldig gevonden aan mishandelingen van de jonge peuter.

Ze kreeg daarvoor woensdag een volledig voorwaardelijke celstraf van twaalf maanden. Haar ex - van wie al tijden ieder spoor ontbreekt - moet wel één jaar de cel in. Justitie wilde dat de moeder vier maanden de cel in ging en daarnaast een voorwaardelijk deel van acht maanden kreeg. De uitspraak leidde tot veel reacties op social media: waarom is de opgelegde straf voor de moeder volledig voorwaardelijk, als zij net zo goed schuld heeft?

Stabiliteit

In de persverklaring is te lezen dat Lisa, die bij haar moeder is blijven wonen, gebaat is bij stabiliteit: 'De instanties die waken over de opvoeding en veiligheid van het kind vinden het belangrijk dat zij ook nu bij haar moeder blijft. Als de rechtbank nu een gevangenisstraf op zou leggen, zou het kind hiervan de dupe worden.'

Begeleiding

Ook moet de moeder verplicht mee blijven werken aan de begeleiding en krijgt ze een proeftijd van vijf jaar, zodat in de gaten gehouden kan worden of het goed gaat. De rechtbank heeft ten slotte ook bepaald dat deze voorwaarden meteen ingaan.