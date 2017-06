Reizigers mogen niet de dupe worden van acties van spoorwegpersoneel.

Advies NS: check reisplanner bij spoorstaking in Arnhem

18:40 ARNHEM - Treinreizigers die vrijdagochtend via station Arnhem Centraal willen of moeten reizen, wordt door de NS geadviseerd goed de actuele reisinformatie in het oog te houden. Vakbond FNV Spoor kondigde donderdagmiddag een staking aan op het spoorknooppunt.