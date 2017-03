Roemer noemt uitspraak rechter flauwekul: : Loon op partij-rekening mag gewoon

Apeldoornse lan­taarn­paal­van­daal slaat ook toe in Arnhem

6:55 APELDOORN/EPE - De dader (of daders) die lantaarnpalen en verkeerslichten in de gemeente Apeldoorn vernielt, heeft afgelopen week ook Arnhemse palen weten te vinden. In de buurt van vliegveld Terlet in de gemeente Arnhem zijn lichtmasten gesloopt.