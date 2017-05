Rolling Stones droomaffiche voor GelreDome

ARNHEM - Het optreden van The Rolling Stones in Arnhem, op zondag 15 oktober, is voor GelreDome een droom die uitkomt. ,,Dit is de kers op de taart’’, zegt directeur Hèrald van de Bunt van het Arnhemse stadiontheater.

,,The Stones in GelreDome. Daar droom ik al jaren van’’, bekent Van de Bunt. ,,We hebben hier al heel veel grote acts gehad, maar dit is niet voor niks the greatest rock 'n' roll band on earth. Wat we moeten nu die droom uitkomt? Ik zou graag nog eens Led Zeppelin naar Arnhem halen.’’

De band doet Arnhem aan in het kader van de Europese No Filter-tour. Die voert The Stones, op 30 september, ook naar de Amsterdam ArenA. Vreemd? Nee hoor, vindt Martin Verhorst van concertorganisator Mojo. ,,The Rolling Stones kunnen makkelijk twee shows in Nederland doen. En waarom zou je dan kiezen voor één locatie?’’

Goffertweide