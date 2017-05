Rolling Stones komen naar Arnhem

Daarnaast staat er zaterdag 30 september een concert gepland in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam.



NPO Radio 2-dj Gerard Ekdom meldde het nieuws vanmorgen al. Behalve Arnhem en Amsterdam komen de Stones in diverse andere Europese steden voor hun tour No Filter, onder meer nog in Düsseldorf, Zürich en twee keer in Parijs.



De laatste keer dat de oude rockers een optreden gaven in Nederland was in 2014 op Pinkpop. Begin dit jaar ging het gerucht dat de band zou gaan optreden in het Goffertpark. Daar traden de Stones in 2007 al eens op. Ook in 1995 waren de Stones in Nijmegen. Het is in totaal het 39e optreden van de band in Nederland.