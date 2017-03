Roos: Als je in Helhoek woont vráág je om problemen

Om daar vervolgens gehaast aan toe te voegen: ,,Mensen in Helhoek, dit was dus een grapje.’’

Krimpgebied

Roos is echter wel uiterst serieus over het plan de snelweg door te trekken, zodat een krimpgebied als de Achterhoek beter bereikbaar is en aantrekkelijker wordt om in te wonen. ,,Dat lijkt mij een beter beleid tegen krimp dan zomaar tientallen miljoenen in zo'n gebied te steken en gaan bedelen: kom alsjeblieft híer wonen.’’