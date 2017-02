Rutte: Ik blijf in de Kamer als ik geen premier word

,,Stapt u uit de politiek als u niet de grootste wordt?", was de vraag van een lezer in de zaal, bij het redactiekantoor in Arnhem. Rutte kende geen enkele twijfel in zijn antwoord. ,,Nee! Ik heb nog ambitie genoeg, ben enorm ambitieus om door te gaan, het werk is nog niet af. Ik zal er hard voor knokken met de VVD opnieuw de grootste partij van Nederland te worden, maar als dat niet zou lukken, blijft mijn ambitie nog zo groot, dat ik ook in een andere rol, als Kamerlid of wat het ook is, zou kunnen doorgaan", aldus Rutte.

Hij had daar een paar redenen voor. Rutte: ,,Nederland moet stabiel en veilig blijven en daarvoor wil ik mijn netwerk, opgebouwd in 6,5 jaar premierschap, en internationale ervaring de komende jaren gebruiken. Daarnaast moeten we de verhuftering bestrijden, Nederland een plezierig land houden waar we respectvol met elkaar omgaan."

Het interview met Mark Rutte was het eerste in een rij van elf lijsttrekkersinterviews bij De Gelderlander. Morgen (dinsdag) is GroenLinks-leider Jesse Klaver de tweede, hij wordt vanaf 14.30 uur aan de tand gevoeld. Daarna volgen nog:

- Lodewijk Asscher (PvdA) - woensdag 1 maart 11.00 uur

- Emile Roemer (SP) - donderdag 2 maart 11.00 uur

- Kees van der Staaij (SGP) - vrijdag 3 maart 11.00 uur

- Gert-Jan Segers (ChristenUnie) - zaterdag 4 maart 10.30 uur

- Jan Roos (VNL) - woensdag 8 maart 11.00 uur

- Marianne Thieme (Partij voor de Dieren) - woensdag 8 maart 17.00 uur

- Henk Krol (50Plus) - donderdag 9 maart 13.30 uur

- Sybrand Buma (CDA) - Vrijdag 10 maart 11.00 uur

- Alexander Pechtold (D66) - zaterdag 11 maart 11.00 uur