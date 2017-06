Sfeer EO-Jongerendag lijdt niet onder dreiging: 'God waakt'

Betonblokken bij EO-Jongerendag primeur voor GelreDome

9:07 ARNHEM - De 43e editie van de EO-Jongerendag in Arnhem wordt zaterdag met betonblokken beveiligd tegen een eventuele terroristische aanval. Na aanslagen in onder meer Nice en Berlijn nemen publieksevenementen, ook in Nederland, steeds vaker dergelijke maatregelen. Voor GelreDome is het een primeur.