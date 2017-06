Slachtoffer fraudeursnetwerk: 'Ik trek hem de kop van zijn romp'

,,De schoft. Ik trek hem de kop van zijn romp af.’’ Op de publieke tribune van de rechtszaal in Zwolle zit Martijn Paardenkoper (gefingeerde naam) hardop fluisterend zijn woede te verbijten. Zijn vrouw pakt hem vast bij z'n arm. Alsof ze vreest dat haar man in de zittingszaal naar voren zal stormen om de daad bij het woord te voegen.

Hebben de twee verdachten die vooraan zitten het boze gefluister gehoord? Ze laten het niet merken. In het verdachtenbankje voor president Rolf de Groot van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden zitten Patrick de R. uit Arnhem en Peter W. uit Blaricum. Ze staan terecht voor oplichting.

Villa's in Costa Rica

Volledig scherm © Oppenheimer De fraude waarvoor beiden terecht staan, speelde zich al tien jaar geleden af. De R. en W. waren de drijvende krachten achter Pura Vida, een bedrijf dat villa's wilde bouwen in de jungle van Costa Rica. Volgens het Openbaar Ministerie is voor ruim een miljoen euro gefraudeerd. W. werd in oktober 2014 door de rechtbank in Utrecht veroordeeld tot zestien maanden gevangenisstraf. De R., die toen niet kwam opdagen, kreeg van de rechters twee maanden extra.



Bijna drie jaar later zitten beide heren in het Paleis van Justitie in Zwolle. Ditmaal is De R. wel verschenen. Blaricummer W. wil dat het Gerechtshof de fraudezaak Pura Vida deze dag behandelt. Hij wil er weleens vanaf, zegt zijn raadsman. Daar denkt de nieuwe advocaat van De R. geheel anders over. De raadsvrouw heeft tal van noten op haar zang, en wil niet dat het Gerechtshof deze zonnige woensdag inhoudelijk bekijkt wat zich bij Pura Vida allemaal heeft afgespeeld.

Ergernis

De uitspraak van de rechtbank in Utrecht moet nietig worden verklaard, vindt de advocaat. In het strafdossier zit geen proces verbaal (verslag) van de rechtbankzitting in Utrecht. De R. was niet aanwezig. En zij was nog niet zijn raadsvrouw. Het ontbreken van de verslaglegging staat een eerlijk proces in de weg. Zo verstrijkt de ochtend in Zwolle. Tot zichtbare ergernis van hofpresident De Groot, die de zaak voorzit.

Op de tribune van de Zwolse zittingszaal zitten een tiental investeerders. Bij Paardenkoper komt het stoom uit de oren. Nadat Pura Vida klapte, nam de inwoner van Lelystad het initiatief voor een bijeenkomst met gedupeerde beleggers. In Van der Valkrestaurant De Witte Bergen langs de A1 werd besloten gezamenlijk aangifte te doen.

Zelfmoord

Al jaren wachten de gedupeerden op genoegdoening. In 2014 wees de rechtbank hun schadeclaim toe. De verdachten moeten de opgelichte beleggers schadeloos stellen. ,,We hebben nog geen cent terug gezien’’, briest Paardenkoper. Inmiddels zijn er al mensen van de groep uit de Witte Bergen overleden, vertelt hij tijdens een korte schorsing. ,,Er zijn levens kapot gemaakt. Eén van ons is opgenomen in een psychiatrische kliniek en heeft later zelfmoord gepleegd.’’

Doortrapt spelletje

Zelf ging de Lelystedeling bij Pura Vida voor 25.000 euro het schip in. ,,De heren spelen zo'n doortrapt spelletje. Ik ben verdorie zelf financieel planner. Ik heb er best een beetje verstand van. Ze gaven ons garanties. We zijn voorgelogen. Geld van beleggers zou op een geblokkeerde rekening worden gestort. De aangekochte gronden golden als hypothecair onderpand. Dat bleek allemaal niet te kloppen.’’



Terug in de rechtszaal wil De R.'s advocaat een omissie van het Openbaar Ministerie rechtzetten. Volgens de raadsvrouw suggereert het OM in het strafdossier ten onrechte dat de R. zichzelf met beleggersgeld heeft verrijkt. Vanuit Pura Vida is er 165.124 euro uitgekeerd aan Eco Invest Marketing and Sales onder het kopje 'provisie De R.' Dat bedrag is niet in zijn geheel uitgekeerd aan De R., zegt ze. ,,Mijn cliënt ontving 4000 euro salaris bruto bij Eco Invest.’’

,,Was dat niet netto?’’ Raadsheer De Groot fronst zijn wenkbrauwen. ,,Want volgens mij is daar helemaal geen belasting over betaald.’’

Bekende namen

De advocaat schudt ontkennend haar hoofd. ,,Van die ruime anderhalve ton is het personeel betaald’’, beweert de raadsvrouw. Ze somt een lijstje met medewerkers op die destijds voor De R. werkten. Daar zitten nogal wat bekende namen tussen van mensen die later zijn opgedoken bij andere dubieuze beleggingsbedrijven. Zo was C. van E., Arnhemmer en groot Vitesse-fan, mededirecteur van Centurion Vastgoed. En Arnhemmer G. W. werkte bij het eerder dit jaar opgerolde Oosterbeekse fonds Noordenwind Vastgoed. W. werd vorige week veroordeeld tot een jaar cel vanwege het afpersen van een topman van dat bedrijf.

Lege rekening

Volledig scherm Een screenshot van de Nederland Kiest Groen. © DG W. werkt ook bij Nederland Kiest Groen uit Duiven. Dat zit gevestigd in een dichtgeplakte unit op bedrijventerrein Nieuwgraaf. Mensen van omringende kantoren zien er nooit bedrijvigheid. De directeur van Nederland Kiest Groen is Stefan de B. Hij werkte ooit voor DH&B, waar ene M. H. directeur was. Diens bedrijf Florijn Duurzaam Wonen, dat net als Nederland Kiest Groen middels het installeren van warmtepompen belooft uw energierekening naar nul te brengen, is recent door de financiële toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM) stilgelegd. De rekening van Florijn bleek in april geheel leeg te zijn gepind. M. H. was ook directeur van Bali Investments, dat zogenaamd 1,2 miljoen euro in recreatief vastgoed op het Indonesische eiland Bali belegde.

Beste lezer, duizelt het u? Dat zal zeker. Onder al deze bedrijven zit nog eens een wirwar aan besloten vennootschappen. De onderlinge verbanden zijn dan ook niet één, twee, drie te leggen. De Gelderlander krijgt vanuit meerdere kanten tips dat de Arnhemse fraudeursbende - zoals ze inmiddels wordt genoemd - actief nieuwe bedrijven opzet.

Enkeltje Costa Rica

Patrick de R. werd in Zevenaar geboren. Na de mavo rolde hij het verkoopvak in. Hij verkocht beleggingsproducten voor KoersKompas en stapte vervolgens in teakhout-beleggingen. Nadat Pura Vida ten onder ging, vertrok De R. in zijn eentje naar Costa Rica, vertelde hij in een interview met de financiële website 925 van Jort Kelder. ,,Toen was ik wel geïnteresseerd geraakt in Costa Rica en ik geloof nog steeds dat daar veel geld in grond te verdienen is. Ik ben er met een enkeltje heen gevlogen om onderzoek te doen naar een beter plan. Toen ik dat had gevonden, ben ik pas teruggevlogen en ben ik met Centurion begonnen. De rest van het verhaal ken je.’’

Dure leasebakken

Zijn Centurion beloofde in vakantiewoningen in Costa Rica te beleggen. Ruim 30 miljoen werd opgehaald. De miljoenen van Centurion-beleggers werd volop gebruikt voor privédoeleinden. Tienduizenden euro's aan verkeersboetes in dure leasebakken werden ‘door de zaak’ betaald, evenals peperdure maatpakken en tandartskosten.

Volgens het OM is 26 miljoen euro in rook opgegaan. Slechts 5 miljoen is echt in Costa Rica geïnvesteerd. Oprichter en directeur Patrick de R. raakte intussen verslaafd aan cocaïne. Hij snoof maandelijks 7.500 euro aan het witte poeder weg. De R. zag zichzelf als een Centurion, een aanvoerder uit het Romeinse leger. De bijna 700 legionairs die hij als beleggers ronselde, wachten op het hoger beroep en vrezen te kunnen fluiten naar hun geld. (Lees verder na de foto).

Volledig scherm Slechts een deel van het geld werd wél geïnvesteerd in woninge in Costa Rica. © Centurion

De R. betaalde met geld van Centurion-klanten zijn advocaten in de Pura Vida-zaak. De R. werd in juli 2016 veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij mag begin dit jaar naar huis, om op zoek te gaan naar de administratie van Centurion, waarmee De R. zijn onschuld gaat bewijzen. Wanneer dat hoger beroep gaat dienen is volstrekt onbekend.

Nieuw bedrijf

In mei 2017 blijkt De R. weer volop actief. Het bedrijf De Groene Obligatie handelt volgens de eigen website vanuit de Keizersgracht 241. de Gelderlander stelt vast dat De R. recent in hartje Arnhem een kantoor heeft betrokken. De verhuurder in Amsterdam heeft het bedrijf namelijk uit het grachtenpand gegooid, zegt hij. ,,Het zijn grote oplichters.’’ De Groene Obligatie 2.0 staat op naam van een Antwerpenaar die in België is veroordeeld voor oplichting. (Lees verder na afbeelding).

Volledig scherm Een screenshot van de website van DGO © DG

De Groene Obligatie 2.0 zegt op haar website te streven 'naar een duurzame leefomgeving voor de mens, dier en de wereld waarop wij allemaal leven. Met de uitgifte van DGO wordt geïnvesteerd in bosbouw, werkgelegenheid, scholing en huisvesting, derhalve ontstaat er een gezonde balans tussen financieel en maatschappelijk rendement.'

PharmaLead Innovations

Volledig scherm Het logo van PharmaLead Innovations. © DG Op de Amsterdamse Keizersgracht huist ook PharmaLead Innovations. Ook deze onderneming staat op naam van de 43-jarige Antwerpenaar. Diverse bronnen melden de Gelderlander dat Patrick de R. ook bij dit bedrijf volop betrokken is. De telefoniste bevestigt dat eveneens. Tot twee keer toe. ,,Patrick is er niet. Kan ik een boodschap achterlaten?’’



Bij het hoger beroep van Pura Vida in Zwolle is De R. wel aanwezig. Zijn advocate stelt dat haar cliënt aan de hand van e-mails zijn onschuld kan aantonen. ,,Hij wilde nimmer beleggers oplichten. Het is al tien jaar geleden. Mijn cliënt kan zich niet alles herinneren.’’ Knarsetandend houdt het Gerechtshof de zaak Pura Vida aan. Alles voor een eerlijk proces, nietwaar?

Geen reactie

In de gang van de Zwolse rechtbank wil De R. nergens op reageren. Een week eerder biedt hij via Twitter nog een gesprek aan. ,,Waarom ik toch niets wil zeggen? Ook op die vraag wil ik niet op antwoorden’’, zegt hij.

Het Amsterdamse PharmaLead zoekt investeerders voor een innovatief medicijn tegen kanker. Voor de inleg van 5.000 euro wordt een rendement van 6,45 procent beloofd. Het innovatieve bestaat uit het winnen van de grondstof Emetine uit de wortels van de plant Ipecuanha, ook wel de braakwortel genoemd. 'Emetine wordt gebruikt voor verschillende medicijnen tegen kanker', meldt het bedrijf op de website.