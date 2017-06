Slachtoffers overval Arnhem gaan huis extra beveiligen

Heli's Deelen mogen niet meer 's nachts vliegen

17:05 ARNHEM - Defensiehelikopters die bij vliegbasis Deelen oefenen in vliegen in het donker zullen in de zomer niet na middernacht nog in de lucht zijn. Het Defensie Helikopter Commando (DHC) legt zich neer bij een door de rechter toegewezen verzoek tot schorsing van het nachtvliegprogramma.