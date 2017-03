Slachtoffers roei-ongeluk waren schooldirecteur en raadsheer

WK inline-skaten komt in 2018 naar hartje Arnhem

11:05 ARNHEM - De binnenstad van Arnhem is in 2018 samen met Heerde het decor van het WK inline skaten. In het hart van de Gelderse binnenstad zullen de wegwedstrijden en de freestyle onderdelen worden afgewerkt. Dat heeft schaatsbond KNSB bekendgemaakt.