Slachtoffers Sonsbeek waren 'op verkeerde tijd op verkeerde plek'

Park Open

Ook is nog onbekend of de verdachte een bezoeker was van het zomerse festival Park Open, dat tot augustus elke zondagmiddag in het Arnhemse Sonsbeekpark wordt gehouden. Op de trappen van de Ronde Weide, de locatie van het festival, liep de verdachte op de twee mannen af en stak hen in arm en borst. De politie kon hem kort daarna op de Eusebiusbuitensingel aanhouden. Hij had het mes nog bij zich. De slachtoffers mochten na behandeling in het ziekenhuis naar huis.