Slechts één vrouw wil burgemeester Arnhem worden

De Arnhemse vertrouwenscommissie had bewust geen geslachtsvoorkeur uitgesproken. ,,We willen gewoon de beste kandidaat’’, is het credo. Cornielje zelf maakte er geen geheim van graag een vrouw te benoemen in Arnhem. Het aantal vrouwelijke burgemeesters is nog steeds veel lager dan het aantal mannen in die functie.