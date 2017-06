Sluipen om file te vermijden? 'Doe maar niet!'

Om de files te vermijden, kiezen veel mensen voor bekende of minder bekende sluiproutes. ,,Doe dat niet’’, zegt de ANWB-woordvoerder met nadruk. ,,Sluiproutes door de dorpen hebben niet onze voorkeur: de wegen zijn daar niet op toegerust en kunnen dus al dat verkeer niet aan.’’



Maar hoe dan wel de files te vermijden? Of is het accepteren en gewoon aansluiten? De ANWB-woordvoerder: ,,Nee, ons advies is: vertrek een uurtje eerder of werk wat langer door en pak deze extra tijd later deze week terug.’’



Zo hoef je niet ellenlang op de weg te zitten en kun je later deze week wellicht genieten van wat extra vrije uurtjes.