'Smakeloos, euthanasiepillen aan Arnhemse leerlingen geven'

In werkelijkheid zaten er pepermuntjes in het doosje met opschrift 'Laatstewilpil?'. ,,Smakeloos, om euthanasie op deze manier onder de aandacht te brengen’’, zegt vader Berry Kessels. Zijn zoon kwam woensdagavond uit school met het doosje. ,,Een voorlichtingsavond waarbij moeilijke thema's onder de aandacht worden gebracht vind ik goed, maar deze toevoeging is wat mij betreft raar en ongepast.’’



Kessels deelde zijn ongenoegen op Facebook en krijgt bijval. 'Daar is dus ECHT niet over nagedacht', 'Wat een prutsers', en 'Schandalig', is te lezen onder het bericht.



Discussie

Volgens een woordvoerder van de NVVE is het doosje is bedoeld om discussie op gang te brengen. ,,Als leerlingen het mee naar huis nemen zou er in het gezin een discussie op gang kunnen komen over euthanasie. Dat doel hebben wij er mee voor ogen. Om die reden staat er ook een vraagteken op het blikje.’’



Het Thomas a Kempis college houdt deze week 'dagen van de vrijheid' waarbij moeilijke thema's die leven in de maatschappij besproken worden. De school kon nog niet reageren op vragen van deze krant.