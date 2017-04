Spelers Vitesse nemen ouderen dagje mee naar Burgers' Zoo

Adnane Tighadouina, Nathan Allan de Souza, Kelvin Leerdam, Alexander Büttner en Ricky van Wolfswinkel namen de ouderen mee naar het Arnhemse dierenpark, in het kader van hun jaarlijkse 'bijdrage aan de maatschappij'.

Berrie Sanders (69) wist alleen dat hij naar de dierentuin zou gaan, niet dat de spelers van de Arnhemse voetbalclub hem zouden vergezellen. ,,Ik ken ze alleen van televisie, want ik kan met mijn zwakke benen niet op de tribune zitten. Nu ik ze van zo dichtbij zie, vind ik het moeilijk ze te herkennen. Ik ben een fan van Ricky van Wolfswinkel. Hij speelt heel goed.’’

Rolstoelplek

Ricky draait zich om. ,,Dat ben ik! Als u van Vitesse houdt heeft van u vast mooie weken gehad he?’’ Sanders loopt rood aan. ,,Ja dat klopt. En het mooiste moet nog komen. De bekerfinale.’’ Ricky vraagt een medewerker van Vitesse erbij. ,,Kunnen we een rolstoelplek voor deze meneer regelen bij een van de komende wedstrijden?’’ Sanders glundert.

Rollator

Ans ten Broeke (79) zit op haar rollator en kijkt in het rond. Hoe de spelers precies heten en op welke positie ze spelen, weet ze niet. ,,Maar ik ben een fan van kinds af aan. Ik kijk nog steeds alle wedstrijden. Ik heb vandaag geen vragen voor hen, maar ik zal ze wel aanmoedigen. Dat hebben die jongens nodig, want ze stellen ons nog wel eens teleur.’’

Enthousiasme

Tijd voor pauze in het restaurant van het dierenpark. De spelers schuiven aan bij een groepje ouderen. ,,Ach jij bent Büttner’’, zegt één van de tafelgasten na een tijdje praten. Büttner: ,,Dat is toch mooi dat enthousiasme, en voor ons is dit maar een kleine moeite.’’