Tegelijkertijd is de norm ook gesteld om te voorkomen dat de donor contact met te veel nakomelingen moet onderhouden. Sinds 2004 heeft elke nieuw verwerkt donorkind het recht om vanaf zijn 16de levensjaar de identiteit van de donor op te vragen. ,,Ik heb persoonlijk erg voor die wetswijziging geijverd, omwille van de kinderen. Maar voor sommige donoren en hun families is het belastend om zoveel jaren later met zoveel donorkinderen te worden geconfronteerd.’’



Laven vindt dat de 25 kinderen-norm toe is aan revisie. ,,We praten daar binnenkort binnen de sector over. Persoonlijk vind ik dat we de norm aanzienlijk moeten verlagen.’’