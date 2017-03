Sportclubs overwegen verplichte taken voor leden

Video Toby uit Arnhem door bij The Voice Kids

24 maart ARNHEM - De 14-jarige Toby Houben uit Arnhem is door naar de 'Battles' van het populaire RTL-4 programma The Voice Kids. Hij zong vrijdagavond tijdens de 'The Blind Auditions' van de talentenjacht het nummer I'm not so tough van Ilse De Lange. De Lange, die coach is bij het programma, draaide dan ook haar stoel om. Zij gaat Toby helpen bij de strijd voor een plek in de finale.