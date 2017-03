Spotgoedkope Poolse klusser verdwijnt

De PvdA-politica investeert nu al haar politieke kapitaal in een doorbraak; het is haar hoofdopdracht in vijf jaar Brussel. ,,Er zitten zoveel kanten aan. Roemenen en Bulgaren zeggen: wat hebben jullie eigenlijk tegen ons? Die nemen het persoonlijk. Polen zegt: wij hebben wel meteen onze grenzen geopend voor jullie banken en accountants, er is nooit sprake geweest van eerlijk oversteken. Hier dachten sommigen dat de interne markt de problemen vanzelf zou oplossen, of dat de economische koek door de uitbreiding met twaalf nieuwe lidstaten zo groot zou worden dat er voor iedereen genoeg zou zijn. En dan reageerden landen heel verschillend. Nederland stelde werkvergunningen in, Tony Blair gooide meteen de boel open. Als hij niet de rode loper over het Kanaal had uitgerold, was er nu misschien geen Brexit geweest. Al die tijd deden we hier niks om dit aan te pakken. Het is als vroeger met mijn moeder: als je de rotzooi in een kastje stopt, dan zie je het niet. Maar als het er te lang blijft zitten, gaat het toch stinken."



De laatste horde wordt nu gevormd door de nationale parlementen van tien Oost-Europese landen en Denemarken die nog steeds van geen verandering willen weten, want zoals zo vaak zit de boel niet vast op 'Brussel', maar op de lidstaten. Maar ze zullen moeten, zegt Jongerius. ,,Dit is zo alles beslissend. Brengen we het schip eindelijk op koers en geven we mensen weer een reden om van Europa te houden, of zetten we de race naar de bodem voort? Dit in 2019 niet geregeld hebben zou voor heel veel mensen, maar ook voor mij het absolute horrorscenario zijn. Ik zie me al naar de kiezer gaan: 'stem op mij, zodat ik kan doen wat ik de afgelopen vijf jaar niet voor elkaar heb gekregen'. Dat kan dus echt niet."