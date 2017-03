Staal wil duidelijkheid over verlof verdachte Arnhemse hotelmoord

ARNHEM - De 47-jarige verdachte van de hotelmoorden in Arnhem moet dinsdag voor de onderzoeksrechter in Arnhem verschijnen. Die bepaalt of de man langer vast blijft zitten, aldus het Openbaar Ministerie (OM) maandag. De man meldde zichzelf vrijdagavond bij de politie, die hem al als mogelijke dader zag.

Burgemeester Boele Staal van Arnhem wil weten hoe de 47-jarige tbs'ers de benen kon nemen. Hij zegt dat naar aanleiding van de dubbele hotelmoord in Arnhem van afgelopen donderdag.

Verschrikkelijk

In een officiële reactie staat de Arnhemse burgemeester Staal stil bij de nabestaanden. ,,Allereerst wil zeggen dat ik het verschrikkelijk vind wat er is gebeurd. Mijn gedachten gaan dan ook uit naar de familie en nabestaanden van de slachtoffers’’, aldus Staal.

Vragen

Hij laat erop volgen dat hij duidelijkheid wil over hoe de verdachte aan de aandacht van zijn begeleiders heeft kunnen ontsnappen. ,,Ik wil graag duidelijk hebben welke afweging is gemaakt bij het toekennen van verlof en of de juiste acties in gang zijn gezet toen betrokkene niet terugkwam van het verlof’’, zegt Staal.

Aanleiding voor de vragen van Staal is de gewelddadige dood in hotel Rembrandt aan de Patersstraat in Arnhem. Afgelopen donderdagavond vond de politie de twee dode lichamen van de 71-jarige hotelier Benny Peters en een 73-jarige vrouw. Ruim 24 uur later meldde de 47-jarige verdachte zich bij het politiebureau.

Zoektocht

De politie had deze man al vrij snel op het oog. De verdachte verrichtte werkzaamheden buiten de Oostvaarderskliniek in Almere waar hij verbleef, maar keerde op 15 maart niet terug van zijn werk. Sinds zijn verdwijning was een speciaal politieteam naar hem op zoek.

Hoe hij van Almere naar Arnhem is gekomen, wil het Openbaar Ministerie nog niet zeggen. Mogelijk heeft hij één of meer nachten in het hotel geslapen. Het OM kan wel melden dat slachtoffers en verdachte geen band met elkaar hadden.

Veroordeling