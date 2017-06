Staat deze moskee over een paar jaar in het Openluchtmuseum in Arnhem?

ARNHEM - Krijgt de moskee hierboven over een jaar of zes, zeven een plekje in het Nederlands Openluchtmuseum? Het gebouw, dat in Almelo staat, is in ieder geval de oudste moskee in Nederland mét koepel én minaret. En over zes tot zeven jaar is het niet meer nodig, want dan wordt even verderop een grotere moskee gebouwd.

,,Het zou zo maar kunnen’’, zegt directeur Willem Bijleveld van het Openluchtmuseum op de vraag of de Almelose Yunus Emre-moskee in aanmerking komt voor verplaatsing naar Arnhem. Net als elke andere moskee van Nederland.

Nog niet op het oog

,,In het laatste kwart van de twintigste eeuw zijn in veel steden moskeeën gekomen. Dat willen we in het museum laten zien in de naoorlogse stadswijk die we over een paar jaar willen bouwen. Maar we hebben nog geen specifieke moskee op het oog. Net als we nog niet weten welke doorzonwoningen en portiekflat een plekje krijgen in de wijk.’’

Het Openluchtmuseum doet in ieder geval nooit aan nieuwbouw. Er worden alleen afgedankte panden herbouwt. De koepelloze Mobarakmoskee in Den Haag was in 1955 de eerste moskee van Nederland, maar is nog in gebruik. Voor de Almelose moskee werd de eerste steen gelegd op 8 mei 1974 door de Turkse ambassadeur Oktay Cankardes. De huidige voorzitter Sengün Türkeri wil niet ingaan op de vraag of hij zijn moskee graag naar Arnhem ziet verhuizen. ,,Daar kan ik in mijn eentje niets over zeggen. We weten nu echt nog niet wat er met ons huidige gebouw gaat gebeuren.’’

Meubelhal of school