Stadsblokkenwerf Arnhem kan een jaar langer blijven

Duo dat Arnhemse (78) op brute wijze beroofde komt uit Noord-Holland

28 maart ARNHEM - De mannen die op vrijdag 6 mei vorig jaar met veel geweld een 78-jarige weduwe overvielen in haar villa aan de Bakenbergseweg in Arnhem, zijn vermoedelijk afkomstig uit Noord-Holland. Dat maakte de politie dinsdagavond bekend in het opsporingsprogramma Opsporing Verzocht.