Stadsduiven plukken en eten op festival Hoogte 80

Zodra de duif geplukt is, mag hij opgegeten worden. Volwassenen kijken nieuwsgierig mee. ,,Kinderen durven altijd veel meer dan hun ouders’’, zegt Hagenouw, die mensen bewust wil maken van de manier waarop met dieren wordt omgegaan. ,,Duiven worden in Amsterdam gezien als stadsratten. Dat is onterecht, het zijn nuttige dieren die al eeuwenlang worden gebruikt voor communicatie. Deze duiven zijn afgeschoten omdat ze overlast zouden veroorzaken. Ik vraag me af wat voor overlast.’’

Broodje gans

Ondertussen bestelt een man van middelbare leeftijd een broodje warm vlees in de stand. Terwijl hij staat te wachten tot zijn broodje klaar is, vraagt een standmedewerker: weet u dat het vlees is van afgeschoten, overlastgevende ganzen? ,,Eh nee’’, stamelt de man. ,,Ik heb gewoon zin in een broodje vlees. Maakt me eigenlijk niet uit van wat voor een dier.’’

Taai

De duif is geplukt. Alle organen zijn eruit en het vlees is klaar voor de pan. Na twee minuten bakken in roomboter proeven Florian en Olaf van hun eigenhandig geplukte stadsduif. ,,Het smaakt naar vis’’, zegt Florian. ,,Lekker hoor!’’ Ook Olaf vindt het goed te eten. ,,Alleen een beetje taai.’’ Hij pakt de vleugels van de duif. ,,Deze gaan mee naar huis!’’