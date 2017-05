Steekpartij in Arnhemse wijk Klarendal, verdachte aangehouden

ARNHEM - Bij een steekpartij in de Johannastraat in de Arnhemse wijk Klarendal is zaterdagmiddag rond 15.15 uur een man gewond geraakt. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Een andere man is aangehouden nadat hij zichzelf meldde bij de politie.