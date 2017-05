Stones-tickets binnen kwartier zo goed als uitverkocht

Fans die kaarten willen kopen voor de twee concerten die The Rolling Stones in september en oktober in Nederland geven, moeten sowieso rekening houden met lange wachttijden. Volgens kaartverkoper Ticketmaster kan die oplopen tot een half uur.



'Wow! Heel veel mensen proberen vandaag Ticketmaster te bereiken', krijgen geïnteresseerden te zien als ze proberen kaarten te bemachtigen voor The Stones. Die treden op 15 oktober op in GelreDome in Arnhem en twee weken daarvoor, op 30 september, staat de band in de Amsterdam ArenA. Alles bij elkaar zo'n 90.000 plaatsen.



NoFilter

De reguliere kaartverkoop voor de twee concerten in het kader van de Europese tak van de NoFilter-tour begon vrijdagochtend om 10.00 uur. Gebruikers van de speciale Rolling Stones-app en klanten van American Express konden al eerder tickets kopen. Die raakten in rap tempo uitverkocht.