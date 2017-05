Stones voor de vierde keer naar Gelderland

ZIE OOK: Rolling Stones komen naar Arnhem



De Britse rocklegendes stonden in 1995 voor het eerst in het Goffertpark in Nijmegen. De band gaf destijds op 13 en 14 juni voor een afgeladen park twee concerten tijdens de Voodoo Lounge Tour.



Twaalf jaar later stond de band tijdens de A Bigger Bang Tour in de stromende regen in Nijmegen. Tijdens het concert onweerde het en veranderde het Gofferpark in een grote modderpoel. Fans trokken massaal poncho's aan en boven het park waren lichtflitsen te zien.



De band kreeg destijds een eigen straatnaambord, dat hangt in wijkcentrum De Ster in Lent. De leden hebben het bordje gesigneerd.



Bekijk foto's en video's van de eerdere Gelderse concerten: