Stormloop bij Arnhemse tattooshop die korting geeft op Vitesse-tattoo

,,Normaal gesproken zou zo'n tatoeage 90 tot 110 euro kosten. Maar we willen mensen die het niet breed hebben de kans bieden op deze manier de bekerwinst te vieren’’, zegt Peters. Gerard Dimmendaal was er als de kippen bij om een tattoo te scoren. ,,Ik heb er 47 jaar opgewacht. Nu we de beker hebben, moet hij op mijn kuit.’’



Bij andere tattooshops in Arnhem loopt het bepaald niet storm. Tattoo Roel en de Tattooschuur hebben wel een aantal afspraken gemaakt. Zij verwachten nog meer aanvragen binnen te krijgen.