Straatprostituees tegen sluiting Arnhemse tippelzone: 'Dit is ons leven'

,,We moeten in elk geval zorgen voor een alternatief voor de kwetsbare vrouwen’’, zegt Haga. De baan voor straatprostituees werd in 1996 geopend. In 2011 tippelden in Arnhem nog 31 vrouwen. Het merendeel was verslaafd aan heroïne en/of cocaïne. In dat jaar besloot de gemeente geen nieuwe vergunningen meer te verstrekken. De gemeenteraad koos voor een uitsterfbeleid.